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Вертолеты США эвакуировали 169 американцев из отеля в Кабуле в аэропорт

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Военные Соединенных Штатов использовали три вертолета, чтобы доставить 169 американцев из отеля Baron в Кабуле в столичный аэропорт, сообщил Пентагон. Здание отеля находится всего в 200 метрах от аэропорта, отмечается в сообщениях СМИ.

Представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что в четверг было принято решение использовать вертолеты, поскольку американцы не смогли самостоятельно добраться до ворот аэропорта.

По его словам, 169 человек собрались в отеле еще в четверг, они были доставлены через охраняемый американскими военными периметр аэропорта в безопасное место тремя американскими военными вертолетами CH-47.

Ранее об этом без подробностей сообщил в своей речи президент США Джо Байден.

Представители террористического движения "Талибан" (запрещено в РФ), захватившего власть в Афганистане, обязались не препятствовать выезду иностранных граждан и желающих покинуть страну афганцев. Однако, по данным СМИ, люди, пытающиеся добраться до аэропорта, сталкиваются с большими трудностями, поскольку все пути к нему контролируются блокпостами талибов.

Так, по сообщению издания The Independent, британская супружеская пара была жестоко избита талибами на первом же контрольно-пропускном пункте по пути в аэропорт, несмотря на то, что они предъявили паспорта подданных Великобритании. Им было приказано вернуться туда, где они проживали.

Мужчина рассказал газете, что ранее получил уведомление британского МИД, и ему с женой необходимо прибыть в отель Baron рядом с аэропортом, откуда их доставят в аэропорт, а затем эвакуируют на родину. Однако теперь они боятся выходить из дома и семь раз переезжали с места на место из опасений за свои жизни, поскольку, по его словам, талибы нападают на иностранных граждан.

Пара обратилась в МИД Великобритании с просьбой о помощи.

15 августа талибы взяли Кабул. Аэропорт остался под контролем американских военных, которые организуют эвакуацию с помощью военных из других стран НАТО.

США Афганистан Талибан

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