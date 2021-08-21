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СМИ узнали о похищении около 150 индийцев в Кабуле

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - В Кабуле в районе аэропорта похищены более сотни индийцев, сообщают сетевые СМИ Афганистана в субботу.

"Около 150 индийцев похищены недалеко от международного аэропорта Кабула", - говорится в сообщениях. При этом информация дается со ссылкой на афганских сотрудников посольства Индии в Кабуле.

Официального подтверждения этому сообщению пока нет. На сайте посольства Индии также эта информация пока отсутствует.

Издание Kabul Now в свою очередь сообщает, что похитители связаны с движением "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация).

"Сегодня утром в субботу, 21 августа, люди, связанные с движением "Талибан", похитили более 150 человек, в основном граждан Индии, в районе, близком к международному аэропорту Хамида Карзая", - рассказало издание со ссылкой на "надежный источник".

Как отмечается в сообщении, "источник, которому удалось бежать вместе со своей женой и некоторыми другими людьми, добавил, что среди похищенных есть несколько афганских граждан и афганских сикхов, но большинство из них - граждане Индии".

Сообщается, что все они на восьми минивэнах около 01:00 субботы направились в аэропорт Кабула для эвакуации, но не смогли войти в аэропорт из-за отсутствия сотрудничества.

Согласно источнику, группа талибов без оружия подошла к ним, а затем увезла их всех в Тарахил, восточный район столицы Кабула, "после их физического избиения". Источник добавил, что ему, его жене и нескольким другим людям удалось сбежать, бросившись из окон микроавтобусов. "Талибан сказал пассажирам, что доставит их в аэропорт через другие ворота, но их местонахождение пока не известно", - сказал он.

Представители талибов пока не комментировали сообщение.

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Афганистан Кабул Индия

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