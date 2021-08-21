Два случая заражения COVID-19 впервые выявили на острове Палау

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Островное тихоокеанское государство Палау в субботу потеряло статус территории, свободной от COVID-19, после того, как у двух путешественников, прибывших с Гуама, было выявлено заражение коронавирусом, сообщает издание Guam Daily Post со ссылкой на министерство здравоохранения Палау.

Представители министерства отметили, что по состоянию на данный момент у всех людей, близко контактировавших с заболевшими, признаков заболевания не выявлено, в силу чего причин для паники нет.

До этого момента Палау была одной из немногих стран мира, из которых не поступало сообщений о фактах заражения коронавирусом COVID-19.