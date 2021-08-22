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Польша предложила гуманитарную помощь беженцам на территории Белоруссии

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Власти Польши предложили Белоруссии оказать гуманитарную помощь группе иммигрантов на польско-белорусской границе. Официальное заявление опубликовано на сайте МИД Польши.

В дипломатической ноте говорится о готовности Польши оказать на месте материальную помощь.

"Польша обратилась с запросом к белорусской стороне о текущих потребностях, заявив о готовности оказать прямую помощь, включающую, в частности, палатки, кровати, спальные мешки, одеяла, пижамы, постельные принадлежности и средства личной гигиены, а также при необходимости продукты питания и лекарства", - подчеркивается в сообщении.

На польско-белорусской границе недалеко от Уснаж-Гурны в Подляском воеводстве около 30 беженцев из Афганистана находятся под охраной силовых структур Польши и Белоруссии уже 14 дней. Пограничники помешали иммигрантам нелегально пересечь границу Польши со стороны Белоруссии.

Польша Белоруссия МИД Польши

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