Лукашенко обвинил Польшу в пограничном конфликте

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил Польшу в конфликте на границе с участием беженцев из Афганистана.

"Через Беларусь... несколько десятков, может быть сотен (всех не пересчитаешь), уже афганцев - не иракцев, не сирийцев, а именно афганцев (которых они позвали на Запад, пообещали принять) пошли на Запад. Что сделали поляки: они отловили, иначе не скажешь, около 50 человек на территории Польши, которые, как они признались, шли в Германию.... И под угрозой оружия, стреляя поверх голов, выдавили их на границу с Беларусью", - заявил Лукашенко на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, посвященной ситуации в Афганистане.

Его цитирует президентская пресс-служба. Мероприятие проводится в режиме видеоконференции.

"Естественно, они шли в Германию, в Беларусь они идти не хотят. Таким образом, Польша устроила пограничный конфликт на границе, нарушив государственную границу Беларуси", - подчеркнул Лукашенко.