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Число жертв наводнения в штате Теннесси возросло до 16 человек

Число жертв наводнения в штате Теннесси возросло до 16 человек
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - По меньшей мере 16 человек погибли и 51 пропал без вести после того, как в штате Теннесси в пятницу утром выпали рекордные осадки, сообщает ABC News.

"У нас перебои с электричеством по всему району. Осложняет ситуацию потеря сотовой связи от основных операторов. Они привозят портативные устройства для связи. Мы потеряли много дорог, как сельских, так и крупных. За свои 28 лет это самое худшее, что я когда-либо видел", - сказал главный заместитель шерифа округа Хамфрис Роб Эдвардс в электронном письме ABC News. Округ Хамфрис расположен вдоль реки Теннесси, примерно в 90 минутах к западу от Нэшвилла.

Количество осадков побило суточный рекорд штата Теннесси, сообщает Национальная метеорологическая служба.

Ранее сообщалось о восьми жертвах наводнения. Также сообщалось, что в округе Хамфрис штата размыты многочисленные дороги, наблюдаются серьезные перебои со связью, в том числе мобильной, смыты несколько домов. По данным Национальной метеорологической службы, общее количество осадков в субботу побило суточный рекорд в 24 см, который был зафиксирован в 2010 году.

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