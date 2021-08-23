Число жертв наводнения в штате Теннесси возросло до 16 человек

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Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - По меньшей мере 16 человек погибли и 51 пропал без вести после того, как в штате Теннесси в пятницу утром выпали рекордные осадки, сообщает ABC News.

"У нас перебои с электричеством по всему району. Осложняет ситуацию потеря сотовой связи от основных операторов. Они привозят портативные устройства для связи. Мы потеряли много дорог, как сельских, так и крупных. За свои 28 лет это самое худшее, что я когда-либо видел", - сказал главный заместитель шерифа округа Хамфрис Роб Эдвардс в электронном письме ABC News. Округ Хамфрис расположен вдоль реки Теннесси, примерно в 90 минутах к западу от Нэшвилла.

LATEST: At least 16 people are dead and 51 are missing after middle Tennessee was hit with record rainfall Friday into Saturday morning. https://t.co/yJbUSV5fnP — ABC News (@ABC) August 22, 2021

Количество осадков побило суточный рекорд штата Теннесси, сообщает Национальная метеорологическая служба.

Ранее сообщалось о восьми жертвах наводнения. Также сообщалось, что в округе Хамфрис штата размыты многочисленные дороги, наблюдаются серьезные перебои со связью, в том числе мобильной, смыты несколько домов. По данным Национальной метеорологической службы, общее количество осадков в субботу побило суточный рекорд в 24 см, который был зафиксирован в 2010 году.