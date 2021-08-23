США поблагодарили Италию за разрешение разместить эвакуируемых афганцев

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Министр обороны США Ллойд Остин в телефонной беседе с итальянским коллегой Лоренцо Гуэрини поблагодарил итальянскую сторону за согласие на размещение афганцев из группы риска, эвакуируемых из Афганистана, на американских объектах в Италии.

"Министр Остин поблагодарил министра Гуэрини за согласие Италии временно разместить получивших специальную иммиграционную визу и других афганских эвакуированных на итальянских объектах США", - говорится в распространенном Пентагоном сообщении о беседе.

Американский министр уточнил, что эта категория лиц на американских базах будет проходить проверку для решения вопроса об их дальнейшем пути следования. Остин положительно оценил "продолжающуюся тесную координацию между Италией и Соединенными Штатами в целях безопасной эвакуации граждан США, а также находящихся в опасности афганцев, которые поддерживали военные усилия коалиции, и афганских граждан, которые могут быть уязвимы".

Как сообщила накануне The Wall Street Journal со ссылкой на официальных представителей, Соединенные Штаты рассматривают свои зарубежные военные базы в ряде стран в качестве мест размещения эвакуированных из Афганистана местных граждан, которые сотрудничали с ними. Так, изучаются возможности использования в этих целях баз в Японии, Южной Корее, Германии, Косово, Бахрейне и Италии, поскольку существующие базы в Катаре и ряде других стран региона, используемые при эвакуации как транзитные, быстро переполняются.