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США изучат возможность эвакуации афганцев на военные базы за рубежом

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты рассматривают свои зарубежные военные базы в ряде стран в качестве мест размещения эвакуированных из Афганистана местных граждан, которые сотрудничали с ними, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на официальных представителей.

Так, изучаются возможности использования в этих целях баз в Японии, Южной Корее, Германии, Косово, Бахрейне и Италии, поскольку существующие базы в Катаре и ряде других стран региона, используемые как транзитные, быстро переполняются.

Как сообщило издание, американская администрация планирует привлечь крупные коммерческие авиакомпании для ускорения эвакуации афганцев из Кабула.

Белый дом рассмотрит вопрос об использовании в этих целях около 20 самолетов пяти авиакомпаний из состава Гражданского резервного воздушного флота (CRAF), созданного после Второй мировой войны.

По сообщениям источников, гражданские самолеты не будут летать в Кабул. Они будут привлекаться для вывоза афганцев и других лиц с уже переполненных беженцами военных баз в Катаре, Бахрейне и Германии, куда их вывезли военными самолетами. Привлечение коммерческих авиалайнеров облегчило бы давление на эти базы, отмечает газета.

Ранее Испания согласилась предоставить свои военные базы Морон и Рота для транзитного размещения афганцев, которых США эвакуируют из Афганистана.

США Афганистан

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