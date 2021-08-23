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Количество жертв наводнения в штате Теннесси увеличилось до 21

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - По меньшей мере 21 человек погиб и еще 20 пропали в результате наводнения в штате Теннесси, сообщает NBC News со ссылкой на официальные лица.

По словам начальника городского департамента общественной безопасности Гранта Гиллеспи, двадцать человек погибли в Уэверли, небольшом городке примерно в 120 км к западу от Нэшвилла. Число пропавших без вести людей сократилось с 51 в начале воскресенья до 20 после поисков. На своей странице в Facebook департамент общественной безопасности перечислил имена пропавших без вести и попросил общественность помочь найти их. Среди них есть дети.

Ранее сообщалось о 16 жертвах наводнения и 51 пропавшем без вести в штате Теннесси. Также сообщалось, что в округе Хамфрис штата размыты многочисленные дороги, наблюдаются серьезные перебои со связью, в том числе мобильной, смыты несколько домов.

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