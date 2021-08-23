Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 211,8 млн человек

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных случаев коронавируса COVID-19 в мире на утро понедельника составило 211 844 766, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса число жертв связанных с COVID-19 заболеваний достигло 4 431 554 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются США, где выявлено суммарно 37 709 970 инфицированных COVID-19, а число скончавшихся выросло до 628 503.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 32 449 306, а общее число умерших от последствий заражения вирусом в стране составило 434 756.

На третьей позиции в мире по числу инфицированных находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 20 570 891 заболевший, умерли 574 527 человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро понедельника 570,2. В США на 1 млн жителей скончались 1 936 человек, в Индии - 312, Бразилии - 2 681.