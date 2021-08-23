Выход с МКС в открытый космос отложили из-за болезни астронавта

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) отложила намечавшийся на вторник выход астронавтов в открытый космос с Международной космической станции (МКС) из-за болезни одного из астронавтов, сообщается на сайте NASA.

"Выход в открытый космос с МКС Марка Ванде Хая (NASA) и Акихико Хошидэ (JAXA), который изначально планировался на четверг, 24 августа, отложен из-за небольшой проблемы со здоровьем у Ванде Хая. Проблема не требует неотложной медицинской помощи", - говорится в блоге на сайте NASA.

В данный момент специалисты определяют новую дату выхода в открытый космос.

Предполагалось, что астронавты 24 августа выйдут за пределы Международной космической станции в открытый космос в рамках подготовки к будущей установке третьей новой солнечной батареи орбитальной лаборатории .