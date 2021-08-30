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Cargo Dragon состыковался с МКС

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Грузовой космический корабль Cargo Dragon американской компании SpaceX в понедельник совершил успешную автономную стыковку с Международной космической станцией (МКС), сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Пристыковка к модулю Harmony американского сегмента МКС была осуществлена в 10:30 по времени Восточного побережья США (17:30 по московскому времени). Корабль доставил на станцию около 2,8 т продовольствия, а также оборудования и материалов для проведения десятков научных экспериментов экипажем станции.

Накануне ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX успешно вывела грузовой космический корабль Cargo Dragon на орбиту Земли.

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Это уже 23-й полет "грузовика" SpaceX к МКС и третья миссия модифицированного варианта корабля, который способен доставлять на МКС на 20% больше груза, а также может автономно стыковаться со станцией без помощи захвата рукой-манипулятором, как прежние варианты.

Новый грузовой корабль рассчитан на пять полётов к МКС и обратно вместо трех в рамках миссий прежних "грузовиков" Cargo Dragon. Новый корабль сможет оставаться на станции в течение 75 дней по сравнению с 40 днями в предыдущем варианте.

Запуск корабля в версии Cargo Dragon 2 осуществлен в рамках второго контракта между NASA и компанией SpaceX по снабжению станции.

Сейчас Cargo Dragon является единственным космическим кораблем для снабжения МКС, который способен возвращать грузы на Землю.

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Cargo Dragon будет находиться в составе МКС около месяца. Затем он будет сведен с орбиты, и его спускаемая капсула приводнится в Атлантике. Корабль привезет результаты экспериментов, проведенных экипажем МКС на орбите, общим весом более 2,3 тонн.

С октября 2012 года по июнь 2021 года компания SpaceX осуществила 22 пуска грузовых кораблей Cargo Dragon к МКС. Один из них (в 2015 году) окончился неудачей из-за аварии ракеты-носителя Falcon 9.

В настоящее время экипаж МКС состоит из космонавтов "Роскосмоса" Олега Новицкого и Петра Дуброва и астронавта NASA Марка Ванде Хай, прибывших на МКС 9 апреля на корабле "Союз МС-18", а также прибывших на МКС на корабле Crew Dragon-2 24 апреля астронавтов NASA Меган Макартур и Шейна Кимбро, астронавта Европейского космического агентства (ESA) Томаса Песке и астронавта Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Акихико Хосидэ.

МКС Cargo Dragon

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