Во Франции группу эвакуированных афганцев заподозрили в связи с талибами

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Глава французского МВД Жеральд Дарманен подписал в минувшую субботу распоряжение об административном контроле и наблюдении за афганцем и четырьмя его возможными сообщниками, эвакуированными 18 августа во Францию из Абу-Даби, сообщил в понедельник телеканал BFMTV.

"Франция гуманна, но она также бдительна. В управлении афганским кризисом французское правительство продолжит принимать все необходимые меры для безопасности граждан Франции, как это было сделано в минувшие выходные", - написал министр внутренних дел в твиттере.

Афганского соискателя убежища подозревают в связи с движением "Талибан" (запрещено в РФ). По данным BFMTV, этого человека видели с оружием в руках на улицах Кабула. Со ссылкой на распоряжение министра телеканал отмечает, что подозреваемый не отрицал своей принадлежности к движению "Талибан" и признал, что охранял с оружием пост талибов в Кабуле.

Также, сообщает BFMTV, в распоряжении министра уточняется, что на момент эвакуации 18 августа обративший на себя внимание органов безопасности человек находился вместе с четырьмя другими афганцами, среди которых был его брат. Всех их также подозревают в связи с талибами, они тоже были замечены с оружием в Кабуле.

В распоряжении говорится о серьезных причинах полагать, что поведение подозреваемого "представляет особо серьезную угрозу для безопасности и общественного порядка".

Афганцам запрещено покидать коммуну Нуази-ле-Гран под Парижем, в которой они временно разместились, а также предписано являться для ежедневного полицейского контроля.