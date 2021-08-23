Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Во Франции группу эвакуированных афганцев заподозрили в связи с талибами

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Глава французского МВД Жеральд Дарманен подписал в минувшую субботу распоряжение об административном контроле и наблюдении за афганцем и четырьмя его возможными сообщниками, эвакуированными 18 августа во Францию из Абу-Даби, сообщил в понедельник телеканал BFMTV.

"Франция гуманна, но она также бдительна. В управлении афганским кризисом французское правительство продолжит принимать все необходимые меры для безопасности граждан Франции, как это было сделано в минувшие выходные", - написал министр внутренних дел в твиттере.

В миреТалибы пообещали не пускать террористов из "Аль-Каиды" в АфганистанЧитать подробнее

Афганского соискателя убежища подозревают в связи с движением "Талибан" (запрещено в РФ). По данным BFMTV, этого человека видели с оружием в руках на улицах Кабула. Со ссылкой на распоряжение министра телеканал отмечает, что подозреваемый не отрицал своей принадлежности к движению "Талибан" и признал, что охранял с оружием пост талибов в Кабуле.

Также, сообщает BFMTV, в распоряжении министра уточняется, что на момент эвакуации 18 августа обративший на себя внимание органов безопасности человек находился вместе с четырьмя другими афганцами, среди которых был его брат. Всех их также подозревают в связи с талибами, они тоже были замечены с оружием в Кабуле.

В распоряжении говорится о серьезных причинах полагать, что поведение подозреваемого "представляет особо серьезную угрозу для безопасности и общественного порядка".

Афганцам запрещено покидать коммуну Нуази-ле-Гран под Парижем, в которой они временно разместились, а также предписано являться для ежедневного полицейского контроля.

Франция Афганистан Талибан

Новости по теме

Новости
Афганистан во власти талибов

Талибы пообещали не пускать террористов из "Аль-Каиды" в Афганистан

Что произошло за день: понедельник, 23 августа

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Минобороны Польши задумало построить стену на границе с Белоруссией

Минобороны Польши задумало построить стену на границе с Белоруссией

Борисов счел возможными поставки военной техники граничащим с Афганистаном странам

Борисов счел возможными поставки военной техники граничащим с Афганистаном странам
Афганистан во власти талибов

Талибы назначили исполняющего обязанности главы Центробанка Афганистана

Афганистан во власти талибов

Талибы сообщили, что окружили своих противников в Панджшере

Талибы сообщили, что окружили своих противников в Панджшере

Корабли Северного флота вошли в порт Алжира после отказа Испании пустить их в Сеуту

Корабли Северного флота вошли в порт Алжира после отказа Испании пустить их в Сеуту

Зеленский заявил, что в одиночку Киев не вернет Крым

Зеленский заявил, что в одиночку Киев не вернет Крым
Пандемия коронавируса

В Израиле детей старше 12 лет будут прививать от COVID в школах

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');