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США и союзники за 36 часов вывезли из Афганистана 17 тысяч человек

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Около 10,4 тыс. человек было эвакуировано Соединенными Штатами из аэропорта Кабула в течение 24 часов с воскресенья до утра понедельника, еще 6,6 тыс. человек удалось вывезти в последующие 12 часов, сообщил Белый дом.

Представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что более высокие темпы эвакуации частично обусловлены координацией с командирами "Талибана" (террористическая организация, запрещена в РФ) по доставке эвакуированных в аэропорт.

"Сейчас и в будущем это требует постоянной координации и предотвращения конфликтов с талибами. Пока избежание конфликтов хорошо сработало с точки зрения обеспечения доступа в аэропорт и снижения потока желающих вылететь, уменьшения общего количества людей за пределами аэропорта", - сказал он на брифинге.

Однако доступ в аэропорт еще ограничен. В связи с этим 16 граждан США были доставлены туда военным вертолетом. В четверг таким путем из расположенного рядом с аэропортом отеля на рейсы были доставлены 169 американцев.

Ранее советник президента по нацбезопасности Джейк Салливан заявил журналистам, что переговоры с талибами продолжаются, поскольку администрация ищет дополнительные способы безопасного перемещения большего числа американцев и других лиц в аэропорт Кабула.

"Мы ежедневно ведем переговоры с талибами, как по политическим каналам, так и по каналам безопасности", - сказал он.

По его словам, Вашингтон рассчитывает вывезти всех американцев до 31 августа - объявленного крайнего срока вывода американских войск из Афганистана. К настоящему моменту суммарно эвакуировано уже около 37 тыс. человек.

В то же время, как сообщала газета The Times, британский премьер Борис Джонсон на экстренном саммите G7 во вторник намерен обратиться к президенту США Джо Байдену с просьбой о переносе на более поздний срок завершения вывода американских войск из Афганистана. Телеканал Sky News сообщал со ссылкой на представителя правительства Великобритании, что с движением "Талибан" в Афганистане идут переговоры о перспективах сдвинуть крайний срок эвакуации.

Глава МИД ФРГ Хайко Маас ранее сообщал, что переговоры на эту тему ведет также Германия.

Вместе с тем, в понедельник представитель "Талибана" Сухаил Шахин заявил Sky News, что, если США и их союзники продлят пребывание своих войск в Афганистане, их могут ждать "последствия".

Захваченный талибами Афганистан

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В Кабуле, помимо местных жителей, находятся тысячи перемещенных лиц, бежавших от талибов из других районов страныОфициальные лица движения "Талибан" заняли президентский дворец в КабулеЖители Кабула предпринимают попытки бежать из города. На границе Афганистана и Пакистана возникли очереди.Более половины сотрудников американского посольства в Афганистане покинули здание диппредставительства в Кабуле. В эвакуации задействованы по меньшей мере 78 самолетов военно-транспортной авиации США.Многие жители афганской столицы поспешили в банки, чтобы снять деньги со счетовВ столице Афганистана начали закрываться все торговые центры и магазины. Местные жители закрашивают на стенах домов изображения женщин.В иностранных посольствах в Кабуле собрались очереди на получение визыСами талибы заверяют, что не желают зла мирным жителям и не собираются мстить остающимся в Кабуле афганским военнымМногие страны экстренно эвакуируют своих граждан из Афганистана. На фото: самолеты ВВС Германии на авиабазе под Ганновером перед вылетом в Афганистан для эвакуации граждан ФРГ.Международный аэропорт Кабула имени Хамида Карзая объявил, что прекращает выполнять гражданские рейсы
В Кабуле, помимо местных жителей, находятся тысячи перемещенных лиц, бежавших от талибов из других районов страны
США Афганистан Талибан

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