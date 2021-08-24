США и союзники за 36 часов вывезли из Афганистана 17 тысяч человек

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Около 10,4 тыс. человек было эвакуировано Соединенными Штатами из аэропорта Кабула в течение 24 часов с воскресенья до утра понедельника, еще 6,6 тыс. человек удалось вывезти в последующие 12 часов, сообщил Белый дом.

Представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что более высокие темпы эвакуации частично обусловлены координацией с командирами "Талибана" (террористическая организация, запрещена в РФ) по доставке эвакуированных в аэропорт.

"Сейчас и в будущем это требует постоянной координации и предотвращения конфликтов с талибами. Пока избежание конфликтов хорошо сработало с точки зрения обеспечения доступа в аэропорт и снижения потока желающих вылететь, уменьшения общего количества людей за пределами аэропорта", - сказал он на брифинге.

Однако доступ в аэропорт еще ограничен. В связи с этим 16 граждан США были доставлены туда военным вертолетом. В четверг таким путем из расположенного рядом с аэропортом отеля на рейсы были доставлены 169 американцев.

Ранее советник президента по нацбезопасности Джейк Салливан заявил журналистам, что переговоры с талибами продолжаются, поскольку администрация ищет дополнительные способы безопасного перемещения большего числа американцев и других лиц в аэропорт Кабула.

"Мы ежедневно ведем переговоры с талибами, как по политическим каналам, так и по каналам безопасности", - сказал он.

По его словам, Вашингтон рассчитывает вывезти всех американцев до 31 августа - объявленного крайнего срока вывода американских войск из Афганистана. К настоящему моменту суммарно эвакуировано уже около 37 тыс. человек.

В то же время, как сообщала газета The Times, британский премьер Борис Джонсон на экстренном саммите G7 во вторник намерен обратиться к президенту США Джо Байдену с просьбой о переносе на более поздний срок завершения вывода американских войск из Афганистана. Телеканал Sky News сообщал со ссылкой на представителя правительства Великобритании, что с движением "Талибан" в Афганистане идут переговоры о перспективах сдвинуть крайний срок эвакуации.

Глава МИД ФРГ Хайко Маас ранее сообщал, что переговоры на эту тему ведет также Германия.

Вместе с тем, в понедельник представитель "Талибана" Сухаил Шахин заявил Sky News, что, если США и их союзники продлят пребывание своих войск в Афганистане, их могут ждать "последствия".