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Армянских женщин привлекут на службу в боевые части

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - В рамках реформы вооружённых сил правительство намерено привлечь женщин на службу в боевые армейские части, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Выступая в парламенте, он подчеркнул, что "тезис об участии женщин не имеет идеологической основы, а обусловлен исключительно прагматическим расчетом".

Он отметил, что женщины составляют большинство населения Армении.

"Речь том, чтобы максимально использовать этот потенциал", - сказал он. При этом Пашинян подчеркнул, что "привлечение женщин к службе в ВС не означает, что в армии они будут служить наравне с мужчинами".

Армения Никол Пашинян

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