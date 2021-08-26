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Армянский омбудсмен обвинил азербайджанских военных в перекрытии дороги в Армении

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Несколько десятков азербайджанских военных перекрыли дорогу, ведущую из Гориса в Капан, в Сюникской области Армении, сообщает армянский омбудсмен Арман Татоян.

Он написал в фейсбуке, что около 50 азербайджанских военных отказываются разблокировать дорогу. "Российские пограничники на месте вели переговоры об открытии дороги, и их усилиями были выведены гражданские автомобили. Согласно проверенным данным, переговоры продолжатся утром. Отказались разблокировать", - отметил Тотоян.

Рано утром специальные сообщения об этом инциденте будут отправлены в соответствующие международные органы, добавил Татоян.

После войны в Карабахе осенью 2020 года карабахские населенные пункты Кубатлу и Зангелан перешли под контроль Азербайджана, после чего образовалась граница Сюникской области с Азербайджаном, а связывающая армянские города Горис и Капан (Сюникская область) дорога, в частности, 21-километровый участок, выходит местами за пределы территории Армении. На данном участке размещены российские пограничники.

Армения Азербайджан Арман Татоян Сюникская область

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