В США разработали пептоиды против вирусных инфекций, включая COVID-19 и герпес

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Исследователи из нескольких университетов США разработали синтетический аналог пептидов – коротких последовательностей аминокислот – для борьбы с вирусами и другими патогенами. Об этом сообщает Американское химическое общество (American Chemical Society, ACS; некоммерческая организация, учрежденная Конгрессом США).

Отмечается, что естественные пептиды используются иммунной системой наряду с антителами, помогая держать под контролем вирусы, бактерии, грибки, раковые клетки и даже паразитов, однако эти молекулы не задерживаются в организме надолго, подвергаясь воздействию ферментов.

"Сегодня ученые сообщают об успехе в использовании имитаторов, известных как пептоиды, для лечения животных с инфекциями вируса герпеса. Эти небольшие синтетические молекулы однажды смогут вылечить или предотвратить многие виды инфекций, включая COVID-19", - говорится в сообщении.

В ходе исследований на культуре клеток эти соединения инактивировали SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19, и вирус простого герпеса-1 (HSV-1), вызывающий герпес в полости рта, делая вирусы неспособными инфицировать культивируемые человеческие клетки.

В дальнейшем было установлено, что пептоиды безопасно предотвращают заражение герпесом у мышей. Команда ученых будет исследовать эффективность пептоидов против штаммов HSV-1, устойчивых к ацикловиру, а также протестирует пептоиды на активность против SARS-CoV-2 на мышах.

Пептиды состоят из коротких последовательностей аминокислот с боковыми цепями, связанными с атомами углерода в основной цепи молекул, эта структура легко разрушается ферментами. В пептоидах боковые цепи связаны с атомами азота в основной цепи молекулы, образуя структуру, которая сопротивляется ферментам.

Впервые они были созданы еще в 1992 году, в отличие от других типов пептидных имитаторов, для производства которых требуется трудоемкая многоступенчатая органическая химия, пептоиды можно делать с помощью автоматического синтезатора и легкодоступных химикатов.

Но у этих противомикробных молекул может быть гораздо больше применений. В Стэнфорде продолжается работа по изучению их влияния на инфекции уха и легких, есть многообещающие результаты в лабораторных исследованиях против гриппа, вируса простуды и гепатита B и C, а также против MERS и более старых коронавирусов SARS.

Пептоиды разрушают вирусную оболочку, а также связываются с РНК или ДНК вируса, инактивируя его, в отличие от стандартных антивирусных препаратов, которые замедляют репликацию вируса, но все же позволяют вирусам инфицировать клетки.

Это также снижает вероятность развития резистентности патогенов.

Ожидается, что клинические испытания пептоидов начнутся в течение года.

Американское химическое общество (ACS) – некоммерческая организация, учрежденная Конгрессом США.