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В центре "Вектор" сообщили о разработке универсальных антител ко всем штаммам COVID

В центре "Вектор" сообщили о разработке универсальных антител ко всем штаммам COVID
Фото: Getty Images

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - В России разрабатываются антитела, способные нейтрализовать все известные мутации коронавируса, их можно будет использовать для лечения инфекции, а также экстренной профилактики заболевания, сообщил "Интерфаксу" руководитель филиала государственного научного центра вирусологии и биотехнологии (ГНЦ ВБ) "Вектор" Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов.

Ранее ученые Медицинской школы Вашингтонского университета сообщили, что изучили 43 антитела и выявили одно, способное нейтрализовать все известные мутации коронавируса.

"Подобные антитела разрабатываются и в нашей стране, и в этом процессе участвуют сразу несколько институтов. Но эти антитела используются для лечения и для экстренной профилактики. Они не заменяют вакцину. Это работает, когда человек уже заразился", - сказал Семенов.

Говоря о российских вакцинах, Семенов сказал, что они эффективны против "дельта"-варианта коронавируса. "Появляются новые варианты вируса и вакцины модернизируются в соответствии с этими новыми вариантами, но только тогда, когда вирус меняется принципиально. Пока существующие российские вакцины вполне эффективно защищают и от "дельта"-варианта", - указал ученый.

"По крайней мере, даже если происходит пробитие поствакцинального иммунитета, они значительно снижают тяжесть течения заболевания, и они предотвращают самый страшный исход коронавирусной инфекции - гибель от нее", - заключил Семенов.

Специалисты школы Вашингтонского университета сообщают, что антитело SARS2-38 может бороться со штаммами коронавируса, известными как "альфа", "бета", "гамма", "дельта", "каппа", "йота", и более редкими мутациями. Это свойство объясняется тем, что оно присоединяется к той части спайкового белка вируса, которая остается неизменной в разных штаммах.

Хроника коронавируса. Август.

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Хроника 09 января 2020 года – 24 августа 2021 годаПандемия коронавируса
Вектор Александр Семенов Коронавирус Екатеринбург

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