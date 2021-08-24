Во Франции задержан афганский беженец по подозрению в связях с талибами

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Во Франции задержали беженца, которого эвакуировали из аэропорта Кабула, его подозревают в связях с движением "Талибан" (террористическая организация, запрещена в РФ), захватившим контроль над Афганистаном, сообщают во вторник французские СМИ со ссылкой на представителя правительства Франции Габриэля Атталя.

По данным СМИ, задержанный мужчина близко контактировал с другим беженцем, который подозревается в работе на "Талибан". За обоими было установлено наблюдение после их прибытия во Францию, после чего одного из них задержали за нарушения условий контроля. Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен рассказал радиостанции France Info, что задержанный покинул зону, в которой обязан был оставаться, на несколько минут, что и привело к его задержанию.

По словам Атталя, главный подозреваемый помог в эвакуации французов из Афганистана "в невероятно напряженный момент и, вероятно, спас жизни". Но у него "в какой-то момент были связи с талибами, и это необходимо уточнить".

На прошлой неделе президент Франции Эммануэль Макрон пообещал во время обращения к нации, что его страна "защитит тех, кто находится в наибольшей опасности в Афганистане", а также отметил, что Европа создаст инициативу по пресечению нелегальной миграции.