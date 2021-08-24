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Талибы не разрешат продолжить эвакуацию из Кабула после 31 августа

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - "Талибан" (запрещено в России) не разрешит продлевать эвакуацию иностранцев из Афганистана после 31 августа, крайнего срока для вывоза граждан и вывода американских войск. Об этом на пресс-конференции заявил представитель движения Забиулла Муджахид, передает Sky News.

Он сослался на достигнутые договоренности. Попытки продолжить эвакуацию после 31 августа нарушат условия соглашений, всех людей нужно вывезти до конца этого дня, предупредил он. С 1 сентября "Талибан" примет иной подход к эвакуации.

Он также сказал, что талибы не одобряют вывоз из страны афганцев, и призвал толпы, которые осаждают аэропорт Кабула в попытке выехать из страны, разъехаться по домам.

Муджахид в очередной раз заверил, что "Талибан" гарантирует безопасность согражданам и что движение не намерено начинать репрессии.

"Мы решили покончить со старым и все забыть", - сказал он.

Он также отметил, что жизнь в Афганистане возвращается в нормальное русло, но хаос в аэропорту остается проблемой для властей.

На этой же пресс-конференции он призвал призвал Вашингтон "не поощрять" отъезд граждан Афганистана, особенно представителей "образованной элиты" и профессий, которые сейчас особенно востребованы в стране.

Муджахида попросили прокомментировать информацию АР и Washington Post о секретной встрече в Кабуле директор ЦРУ Уильяма Бернса и политического лидера талибов Абдула Гани Барадара. Он ответил, что не знает о встрече, но не стал отрицать, что она произошла.

Как узнала The Times, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на экстренном саммите G7 планирует попросить президента США Джо Байдена отложить полный вывод американских военных из Афганистана. Британский правительственный источник 23 августа сказал Sky News, что с талибами идут переговоры о продлении сроков эвакуации. Байден на брифинге в воскресенье выражал надежду, что операция все же завершится 31 августа.

В понедельник представитель "Талибана" Сухаил Шахин заявил Sky News, что, если США и их союзники продлят пребывание своих войск в Афганистане больше, чем на следующую неделю, их могут ждать "последствия".

Эвакуация из Афганистана

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Самолет с 260 эвакуированными из Афганистана, прибывший на авиабазу Торрехон в провинции МадридМорской пехотинец США успокаивает младенца во время эвакуации в международном аэропорту в КабулеВоенно-транспортный самолет A400M с беженцами на борту, совершивший посадку в международном аэропорту ТашкентаОчередной рейс бельгийской авиакомпании Air Belgium, доставивший эвакуированных из Афганистана на авиабазу МельсбрукАмериканские военнослужащие в международном аэропорту имени Хамида КарзаяПроверка багажа граждан Афганистана на военной базе в МадридеЭвакуация из Кабула афганцев в рамках военной операции США "Убежище для союзников"Специальный рейс с пассажирами, эвакуированными из Кабула, на военном аэродроме Хиндан рядом с Нью-ДелиНа территории международного аэропорта имени Хамида КарзаяПрибывшие в Бельгию из Кабула афганцыМестные жители, которые стремятся улететь из страны, возле территории аэропорта
Самолет с 260 эвакуированными из Афганистана, прибывший на авиабазу Торрехон в провинции Мадрид
Хроника 18 июля – 24 августа 2021 годаАфганистан во власти талибов
Афганистан Талибан Кабул США Забиулла Муджахид Великобритания ЦРУ Уильям Бернс Джо Байден

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