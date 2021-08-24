Талибы не разрешат продолжить эвакуацию из Кабула после 31 августа

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - "Талибан" (запрещено в России) не разрешит продлевать эвакуацию иностранцев из Афганистана после 31 августа, крайнего срока для вывоза граждан и вывода американских войск. Об этом на пресс-конференции заявил представитель движения Забиулла Муджахид, передает Sky News.

Он сослался на достигнутые договоренности. Попытки продолжить эвакуацию после 31 августа нарушат условия соглашений, всех людей нужно вывезти до конца этого дня, предупредил он. С 1 сентября "Талибан" примет иной подход к эвакуации.

Он также сказал, что талибы не одобряют вывоз из страны афганцев, и призвал толпы, которые осаждают аэропорт Кабула в попытке выехать из страны, разъехаться по домам.

Муджахид в очередной раз заверил, что "Талибан" гарантирует безопасность согражданам и что движение не намерено начинать репрессии.

"Мы решили покончить со старым и все забыть", - сказал он.

Он также отметил, что жизнь в Афганистане возвращается в нормальное русло, но хаос в аэропорту остается проблемой для властей.

На этой же пресс-конференции он призвал призвал Вашингтон "не поощрять" отъезд граждан Афганистана, особенно представителей "образованной элиты" и профессий, которые сейчас особенно востребованы в стране.

Муджахида попросили прокомментировать информацию АР и Washington Post о секретной встрече в Кабуле директор ЦРУ Уильяма Бернса и политического лидера талибов Абдула Гани Барадара. Он ответил, что не знает о встрече, но не стал отрицать, что она произошла.

Как узнала The Times, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на экстренном саммите G7 планирует попросить президента США Джо Байдена отложить полный вывод американских военных из Афганистана. Британский правительственный источник 23 августа сказал Sky News, что с талибами идут переговоры о продлении сроков эвакуации. Байден на брифинге в воскресенье выражал надежду, что операция все же завершится 31 августа.

В понедельник представитель "Талибана" Сухаил Шахин заявил Sky News, что, если США и их союзники продлят пребывание своих войск в Афганистане больше, чем на следующую неделю, их могут ждать "последствия".