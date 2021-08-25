Палата представителей одобрила проект бюджета США объемом $3,5 млрд

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Палата представителей Конгресса США одобрила проект бюджета страны объемом $3,5 трлн, предусматривающий существенное увеличение расходов на социальные нужды, а также на защиту окружающей среды. 220 конгрессменов проголосовали за проект, 212 - против, отмечает The Wall Street Journal.

Одобрение бюджетного плана президента США Джо Байдена нижней палатой американского Конгресса подготовило почву для продвижения приоритетных для демократов направлений, в том числе крупных инвестиций в образование и здравоохранение, а также повышение налогов для состоятельных людей и компаний. Законодатели договорились установить дедлайн для голосования по плану инфраструктурных инвестиций американского президента на 27 сентября.

Бюджетный план, который ранее в августе поддержали сенаторы, не имеет юридической силы, однако его одобрение Палатой представителей дает возможность демократам приступить к оформлению плана в виде законопроекта, который в дальнейшем предстоит рассмотреть обеим палатам. Использование демократами так называемой "процедуры примирения" позволит им провести законопроект через Сенат без участия республиканцев в том случае, если все сенаторы-демократы проголосуют в его поддержку.

Среди ключевых пунктов, которые демократы планируют включить в бюджетный законопроект - расширение программы медицинского страхования Medicare за счет включения в нее стоматологической помощи и услуг ряда других специалистов, а также финансирование программ ухода за детьми и образовательных проектов. Кроме того, они намерены заложить в бюджет расходы на стимулирование использования более чистых источников энергии, ставя цель генерирования 80% электроэнергии в стране за счет "зеленых" источников.

План инфраструктурных расходов, по которому еще предстоит проголосовать законодателям, включает в себя инвестиции в размере $550 млрд в развитие дорожной инфраструктуры, а также расширение покрытия широкополосной связи и другие федеральные инфраструктурные проекты.