Сенатор-демократ выступил за сокращение бюджетного плана Байдена

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Сенатор-демократ Джо Менчин заявил в воскресенье, что он не поддержит даже половину суммы бюджетного плана БАйдена в размере $3,5 трлн, сообщает Associated Press.

"Я не могу поддержать 3,5 триллиона долларов", - сказал Менчин, сославшись, в частности, на свое несогласие с предлагаемым увеличением ставки корпоративного налога с 21% до 28% и новыми социальными расходами. Джо Менчин предложил сократить сумму до $1,5 трлн.

"У нас нет необходимости спешить с этим и делать это в течение одной недели, потому что есть какой-то крайний срок, который мы соблюдаем", - добавил он.

Ранее, 25 августа, палата представителей Конгресса США одобрила проект бюджета страны объемом $3,5 трлн, предусматривающий существенное увеличение расходов на социальные нужды, а также на защиту окружающей среды. Одобрение бюджетного плана президента США Джо Байдена нижней палатой американского Конгресса подготовило почву для продвижения приоритетных для демократов направлений. Законодатели договорились установить дедлайн для голосования по плану инфраструктурных инвестиций американского президента на 27 сентября.

Одобрение плана Палатой представителей даст возможность демократам приступить к оформлению плана в виде законопроекта, который в дальнейшем предстоит рассмотреть обеим палатам. Использование демократами так называемой "процедуры примирения" позволит им провести законопроект через Сенат без участия республиканцев в том случае, если все сенаторы-демократы проголосуют за его поддержку.