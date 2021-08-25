Талибы перестали пропускать афганцев к аэропорту Кабула

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Движение "Талибан" (признано террористическим и запрещено в РФ) в среду претворило в жизнь прозвучавшие ранее угрозы и прекратило пропускать афганцев к аэропорту Кабула, сообщает Al Jazeera.

Корреспондент телеканала отмечает, что "за ночь ситуация полностью изменилась". В частности, талибы установили КПП в 5 км от северного въезда в аэропорт и пропускают либо граждан стран НАТО, либо афганцев, уже имеющих визу или приглашение от властей западных стран. По его информации, такой же КПП действует и на другом направлении, ведущем в аэропорт.

Al Jazeera отмечает, что в результате многие афганцы теперь не могут попасть в аэропорт, и в Кабуле среди населения начинается паника.

В минувший вторник талибы предупреждали, что в дальнейшем не будут пропускать к аэропорту граждан Афганистана. Они объяснили этот тем, что на подступах к аэропорту и так скопилось много людей, надеющихся на эвакуацию за границу.