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Польша прекратила эвакуацию из аэропорта Кабула из соображений безопасности

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Польша из соображений безопасности остановила операцию по эвакуации по воздуху из аэропорта Кабула, последние два самолета отправились в Варшаву и в Узбекистан, сообщает в среду "Аль-Джазира".

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"После длительного анализа отчетов о ситуации с безопасностью мы больше не можем рисковать жизнями наших дипломатов и наших солдат (в аэропорту Кабула - ИФ)", - пояснил замминистра иностранных дел Польши Марцин Пшидач.

По его словам, некоторые польские военные еще останутся на короткое время в Афганистане для завершения текущих задач.

Он отметил, что решение об остановке воздушных перевозок было принято после консультаций с официальными лицами США и Великобритании.

В среду движение "Талибан" (признано террористическим и запрещено в РФ) претворило в жизнь прозвучавшие ранее угрозы и прекратило пропускать афганцев к аэропорту Кабула, среди населения началась паника.

Эвакуация из Афганистана

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Самолет с 260 эвакуированными из Афганистана, прибывший на авиабазу Торрехон в провинции МадридМорской пехотинец США успокаивает младенца во время эвакуации в международном аэропорту в КабулеВоенно-транспортный самолет A400M с беженцами на борту, совершивший посадку в международном аэропорту ТашкентаОчередной рейс бельгийской авиакомпании Air Belgium, доставивший эвакуированных из Афганистана на авиабазу МельсбрукАмериканские военнослужащие в международном аэропорту имени Хамида КарзаяПроверка багажа граждан Афганистана на военной базе в МадридеЭвакуация из Кабула афганцев в рамках военной операции США "Убежище для союзников"Специальный рейс с пассажирами, эвакуированными из Кабула, на военном аэродроме Хиндан рядом с Нью-ДелиНа территории международного аэропорта имени Хамида КарзаяПрибывшие в Бельгию из Кабула афганцыМестные жители, которые стремятся улететь из страны, возле территории аэропорта
Самолет с 260 эвакуированными из Афганистана, прибывший на авиабазу Торрехон в провинции Мадрид
Хроника 18 июля – 25 августа 2021 годаАфганистан во власти талибов
Афганистан Кабул Польша

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