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Глава Пентагона приказал начать всеобщую вакцинацию в вооруженных силах

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Министр обороны США Ллойд Остин отдал распоряжение приступить к всеобщей обязательной вакцинации против COVID-19 среди американских военных. Об этом говорится в обнародованном в среду сообщении Пентагона.

"Меморандум предписывает главам подразделений министерства немедленно начать полную вакцинацию всех не привитых полностью от COVID-19 членов вооруженных сил, находящихся на действительной военной службе в введении министерства или в боеготовом резерве, включая Национальную гвардию", - говорится в документе.

Отмечается, что при вакцинации будут использоваться лишь те препараты, что получили полное одобрение со стороны Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США. При этом уже полностью вакцинированными будут считаться военные, кто ранее добровольно привился препаратами, получившими разрешение на экстренное применение у FDA или Всемирной организации здравоохранения.

Также от обязательной вакцинации освобождаются военнослужащие, которые участвуют в исследованиях, имеющих отношение к COVID-19.

Ранее на этой неделе стало известно, что FDA выдало полное разрешение на применение вакцины Pfizer-BioNTech от COVID-19 для лиц старше 16 лет. Это первое в США полноценное разрешение на использование вакцины против COVID-19.

США Пентагон Ллойд Остин

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