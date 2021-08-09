Пентагон намерен к 15 сентября ввести обязательную вакцинацию для всех военных

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Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Пентагон намерен к 15 сентября ввести обязательную вакцинацию от коронавируса COVID-19 для всех служащих американских вооруженных сил, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на служебное письмо главы Минобороны США Ллойда Остина.

"Я буду добиваться одобрения президента на то, чтобы сделать вакцинацию обязательной не позднее середины сентября", - приводит агентство выдержки из обращения Ллойда к военным. "Я без колебаний приму меры ранее или порекомендую президенту другой путь, если почувствую в этом необходимость", - отметил Ллойд.

Как ожидается, документ опубликуют позднее в понедельник.

Помимо этого, Остин отметил, что в военных структурах будет несколько человек для того, чтобы подготовить и определить, какое количество вакцин необходимо армии и каким образом эта обязательная вакцинация будет введена.

При этом в документе отмечается, что до вступления директивы в силу Пентагон будет следовать указу президента США Джо Байдена об ограничениях для любых федеральных работников, которые не прошли вакцинацию. В частности, не привитые должны носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Более того, им ограничивают служебные поездки заграницу.

Как отмечается, американские военные, в зависимости от того, где они несут службу, согласно требованиям Пентагона, должны сделать до 17 различных прививок.

Как сообщает AP, ссылаясь на данные Пентагона, более 1 млн военных уже прошли полную вакцинацию от коронавируса, около 237 тыс. получили как минимум одну дозу вакцины. В ВМС сообщили, что более 74% действующих моряков и резервистов сделали как минимум одну прививку от COVID-19. В ВВС более 65% действующих служащих и 60% резервистов частично прошли вакцинацию. Число привитых в армии США составляет около 50%.

Борьба с коронавирусом в США

Байден 30 июля объявил, что сотрудникам американских федеральных ведомств следует либо пройти вакцинацию от коронавируса COVID-19, либо следовать на работе мерам предосторожности. "Каждого служащего федерального правительства попросят подтвердить статус вакцинации. Любому, кто не сделает этого или не пройдёт вакцинацию, следует носить маску", - заявил Байден в Белом доме.

Согласно заявлению американского президента, сотрудники федеральных ведомств, не прошедшие вакцинацию, должны будут придерживаться строгих правил, в частности, носить маски на работе, соблюдать правила социального дистанцирования, а также периодически сдавать тест на коронавирус. Более того, по словам Байдена, невакцинированных госслужащих не будут отправлять в служебные командировки.

Первым министерством США, потребовавшим от своих медработников обязательной вакцинации от COVID-19, стало министерство по делам ветеранов.

Кроме того, ранее этим летом власти американского штата Калифорния и города Нью-Йорка потребовали, чтобы все государственные и муниципальные служащие вакцинировались от COVID-19 или регулярно проходили тестирование на коронавирус.

Центры США по контролю и предотвращению заболеваний (CDC) в свою очередь рекомендовали как привитым, так и не привитым от COVID-19 жителям носить маски в помещениях, особенно в опасных с точки зрения эпидемиологии районах страны.

В США с начала пандемии коронавируса выявили более 36,5 млн случаев COVID-19, более 633 тыс. инфицированных скончались.