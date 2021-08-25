Путин и премьер-министр Пакистана обсудили ситуацию в Афганистане

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с премьером Пакистана Имраном Ханом, стороны обсудили ситуацию в Афганистане. Об этом сообщила в среду пресс-служба Кремля.

"При обсуждении ситуации в Афганистане подчеркнута важность поддержания в стране мира, безопасности и недопущения насилия, налаживания межафганского диалога, который способствовал бы формированию инклюзивного правительства, учитывающего интересы всех групп населения", - говорится в сообщении.

"Условлено о координации подходов по афганской проблематике - как в двустороннем, так и в многосторонних форматах. При этом отмечена целесообразность использования возможностей Шанхайской организации сотрудничества в деле обеспечения региональной стабильности, а также борьбы с терроризмом и наркоугрозой", - отмечается в сообщении.

Согласно сообщению, затронуты несколько тем двусторонней повестки дня, включая развитие торгово-экономических связей и реализацию совместных проектов в энергетической и гуманитарной областях.

Российско-пакистанские контакты на различных уровнях будут активизированы.