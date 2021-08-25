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Путин и Си Цзиньпин обсудили по телефону ситуацию в Афганистане

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином обсудил ситуацию в Афганистане, сообщила пресс-служба Кремля.

"Обстоятельно обсуждена афганская проблематика. Выражена готовность к наращиванию усилий по борьбе с исходящими с территории Афганистана угрозами терроризма и наркотрафика. Подчеркнута важность скорейшего установления мира в этой стране и недопущения распространения нестабильности на сопредельные регионы", - говорится в сообщении пресс-службы.

Для этого, как отмечается в сообщении, "имеется в виду максимально задействовать и потенциал Шанхайской организации сотрудничества".

"Лидеры условились также об активизации двусторонних контактов и плотной координации, прежде всего, по линии внешнеполитических ведомств", - добавили в пресс-службе.

В контексте отмечаемого в этом году 20-летия заключения Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве "с удовлетворением констатировано, что российско-китайское стратегическое партнерство поступательно и динамично развивается", - говорится в сообщении.

"Главное, стороны заинтересованы в дальнейшем углублении взаимодействия по всему комплексу вопросов двусторонней и международной повестки дня", - отметили в Кремле.

По случаю приближающейся 76-й годовщины окончания Второй мировой войны "отмечена востребованность работы по сохранению правды о событиях тех лет и недопущению попыток фальсификации истории", сообщили в пресс-службе.

"Разговор прошел в традиционно дружеском, доверительном ключе", - говорится в сообщении.

Владимир Путин Си Цзиньпин РФ Китай Афганистан

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