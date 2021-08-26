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Самолет с почти 400 эвакуируемыми афганцами вылетел в Сеул

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Транспортный самолет-заправщик KC-330 ВВС Южной Кореи с эвакуируемыми из Афганистана вылетел из столицы Пакистана утром в четверг и вечером должен прибыть в Сеул, сообщило агентство "Ренхап" со ссылкой на южнокорейский МИД.

Представитель МИД сказал агентству на условиях анонимности, что этим рейсом вылетели 378 афганцев, еще 13 из тех, кого планируется эвакуировать, "не смогли подняться на борт самолета из-за нехватки мест". По словам чиновника, они остаются в Исламабаде и будут доставлены в Южную Корею отдельным самолетом. Все подлежащие эвакуации были доставлены из Кабула в Исламабад в понедельник и среду.

Афганцы, которые работали на Южную Корею в Афганистане, будут прибывать не как беженцы, а как "лица с особыми заслугами". Им будут выданы краткосрочные визы, которые затем заменят на долгосрочные, пишет агентство со ссылками на источники.

По прибытии все они пройдут тестирование на COVID-19 и будут помещены на карантин, а также подвергнуты повторной проверке с целью подтверждения их личности.

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