Сотни британцев предложили разместить у себя дома афганских беженцев

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Сотни британцев предложили разместить у себя дома афганских беженцев, эвакуированных из Афганистана после взятия Кабула движением "Талибан" (террористическая организация, запрещена в РФ), сообщает газета The Guardian.

На специальной онлайн-платформе Rooms for Refugees (с англ. "Комнаты для беженцев") в августе 998 человек в Великобритании разместили предложения о том, что готовы выделить жилье для помощи эвакуированным афганцам.

Еще 824 человек предлагают комнаты для беженцев через другую благотворительную организацию - Refugees at Home (с англ. "Беженцы дома").

Ранее британское правительство объявило, что будет "сотрудничать с заинтересованными сторонами, в том числе с местными администрациями и советами, чтобы помочь афганцам восстановить жизнь в Великобритании и предоставить им всю необходимую помощь".

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес ранее сообщил, что страна завершит эвакуацию граждан из Афганистана в ближайшие часы. Всего, по словам Уоллеса, Великобритания эвакуировала из Афганистана около 13 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что несколько западных стран уже завершили эвакуацию своих граждан из Афганистана. Премьер-министр Франции Жан Кастекс в четверг заявил, что страна завершит эвакуационные операции в пятницу, 27 августа, вечером.