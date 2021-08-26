Грызлов сообщил, что Киев отказался от очных встреч ТКГ по Донбассу

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Украинская делегация отказалась от проведения заседаний Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу в Минске, как это было до пандемии, заявил журналистам полпред РФ в ТКГ Борис Грызлов.

"Заблокировано проведение заседаний в очном режиме в Минске, как было до пандемии. Мы предлагали такой вариант, к нему были готовы в Донецке, Луганске и в ОБСЕ", - сказал Грызлов, комментируя итоги первого заседание Контактной группы после летнего месячного перерыва.

Грызлов отметил, что после перерыва украинская делегация предприняла дополнительные усилия для полной дезорганизации диалога по всем направлениям политического урегулирования конфликта.

"Представители Украины отказались от обсуждения проекта регламента Контактной группы, по-прежнему избегая открытости, письменной фиксации занимаемой на переговорах позиции и ответственности за нее", - отметил он.

Грызлов добавил, что киевской делегацией, как и ранее, игнорируются меры по соблюдению режима прекращения огня, подпись Украины под которыми была поставлена 22 июля 2020 года.

Кроме того, полпред РФ в ТКГ сообщил, что украинская сторона сорвала заседание гуманитарной подгруппы по Донбассу. "Украинская сторона постоянно обостряет ситуацию. Заседание гуманитарной подгруппы было сорвано киевской делегацией, потребовавшей изменить состав участников со стороны Донбасса", - сказал Грызлов.

Он назвал произошедшее "клоунадой" и отметил, что координатор ОБСЕ была вынуждена закрыть заседание из-за позиции украинской делегации.

Также Грызлов отметил, что внесенный 9 августа 2021 года кабинетом министров Украины в Верховную раду законопроект "О государственной политике переходного периода" содержит прямые запреты на урегулирование конфликта в Донбассе в соответствии с Минскими соглашениями и еще раз подтверждает отсутствие намерений украинских властей мирно урегулировать конфликт.

"Ведущаяся в этом направлении работа полностью обесценивает переговоры, как в Контактной группе, так и в "нормандском формате". Непонятно, каким образом украинские представители продолжают вести переговоры вопреки позиции правительства Украины", - подчеркнул полпред РФ.