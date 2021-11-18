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Президент РФ заявил, что ФРГ и Франция потакают курсу Киева на демонтаж Минских соглашений

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Берлин и Париж потакают попыткам Киева демонтировать Минские договоренности, заявил президент РФ Владимир Путин.

"На словах наши партнеры по "нормандскому квартету" - ФРГ, Франция - не оспаривают значение Минских соглашений. Кстати говоря, нельзя забывать, что эти Минские соглашения приобрели форму нормы международного права - принято соответствующее решение Совета Безопасности ООН. Но на деле, к сожалению, (Берлин и Париж - ИФ) потакают курсу сегодняшнего киевского руководства на их демонтаж, что заводит переговоры и само урегулирование, к сожалению, в тупик", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии МИД РФ в четверг.

Тем не менее, отметил Путин, посреднические усилия в контактной группе и "нормандском формате" важно продолжать настойчиво и энергично, поскольку других международных механизмов содействия внутриукраинскому урегулированию не существует.

"Как нет и альтернативы выполнению самих Минских договоренностей в полном объеме", - заявил он.

Владимир Путин Франция Германия Украина

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