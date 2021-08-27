В Армении опасаются гуманитарного кризиса из-за перекрытия дороги Азербайджаном

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - В связи с перекрытием азербайджанскими военными дороги в Армении, ведущей из Гориса в Капан (Сюникская область), возникла опасность гуманитарного кризиса, ряд населенных пунктов региона оказались в транспортной изоляции, заявил армянский омбудсмен Арман Татоян в фейсбуке.

"Практически полностью отрезаны села от других населенных пунктов: горисские села Воротан, Шурнух, Бардзраван, район села Нор Аражадзор Капана. (...) Возникли серьезные ограничения на доступ к продуктам питания, предметам первой необходимости и медицинским услугам, что подвергает людей реальной опасности гуманитарного кризиса", - следует из сообщения Татояна.

Кроме того, утверждает омбудсмен, ограничена транспортировка товаров между Ираном в Арменией.

"Другими словами, было парализовано свободное передвижение по дороге Армения - Иран", - пояснил он.

По словам Татояна, два участка дороги Горис - Капан были закрыты по распоряжению высших властей Азербайджана.

"Они несут прямую ответственность за эти преступные действия, которые полностью нарушили безопасность, мир и спокойствие людей и вызвали напряженность во всем обществе. Наше государство должно действовать по принципу "ежеминутно" и использовать целевые международные механизмы", - заявил он.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что перекрытие азербайджанскими военными участка дороги Горис - Капан противоречит трехсторонним договоренностям с РФ и Арменией.

Татоян также отметил, что перекрытие Азербайджаном участка дороги в Сюникской области Армении нарушает права простых людей, проживающих на этой территории. Омбудсмен писал в фейсбуке, что около 50 азербайджанских военных перекрыли дорогу и отказываются разблокировать ее.

После войны в Карабахе осенью 2020 года карабахские населенные пункты Кубатлу и Зангелан перешли под контроль Азербайджана, после чего образовалась граница Сюникской области с Азербайджаном, а связывающая армянские города Горис и Капан (Сюникская область) дорога, в частности, 21-километровый участок, выходит местами за пределы территории Армении. На данном участке размещены российские пограничники.