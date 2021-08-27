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30 лет назад: хроника последних дней СССР

Лукашенко заявил о нежелании Минска рвать экономические связи с Киевом

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии ввода в эксплуатацию Петриковского горно-обогатительного комплекса ОАО "Беларуськалий" заявил, что белорусская сторона ведет диалог о том, чтобы не порвать экономические отношения с Украиной.

"По словам Александра Лукашенко, сегодня, несмотря на позицию украинского руководства, белорусская сторона ведет диалог о том, чтобы не порвать экономические отношения, и думает о развитии сотрудничества", - сообщили в пресс-службе Лукашенко в пятницу.

Там уточнили, что на церемонии запуска Петриковского ГОК присутствовал депутат Верховной рады Украины Евгений Шевченко, который снимает фильм о Белоруссии.

"Украинцы - это наши люди. Мы в любых ситуациях будем относиться по-человечески к этим людям, как бы себя там ни позиционировал ваш президент", - заверил Лукашенко.

Он отметил, что "Украина - житница Советского Союза, она и будет житницей". "Она нуждается в огромном количестве минеральных удобрений, в том числе калийных", - сказал президент Белоруссии.

Александр Лукашенко Белоруссия Украина

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