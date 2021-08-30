Лукашенко приедет в Москву 9 сентября

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко встретятся в Москве 9 сентября, сообщает "БелТА" со ссылкой на пресс-службу белорусского президента.

Дату визита два лидера согласовали 30 августа во время телефонной беседы.

Предполагается, что в Москве они обсудят союзные программы, подготовленные правительствами двух стран, а также иные актуальные вопросы двусторонней повестки дня и международную проблематику.

Ранее в понедельник о подготовке этого визита сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Он отметил, что визит состоится в первой декаде сентября, но не назвал точной даты и места проведения переговоров.

По словам Пескова, утром 30 августа российский президент позвонил Лукашенко и поздравил его с днем рождения.

Ранее об этом телефонном разговоре сообщила пресс-служба Кремля. Как следовало из пресс-релиза, президенты затронули "некоторые вопросы двустороннего сотрудничества и предстоящих контактов в различных форматах".