Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Лукашенко приедет в Москву 9 сентября

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко встретятся в Москве 9 сентября, сообщает "БелТА" со ссылкой на пресс-службу белорусского президента.

Дату визита два лидера согласовали 30 августа во время телефонной беседы.

Предполагается, что в Москве они обсудят союзные программы, подготовленные правительствами двух стран, а также иные актуальные вопросы двусторонней повестки дня и международную проблематику.

Ранее в понедельник о подготовке этого визита сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Он отметил, что визит состоится в первой декаде сентября, но не назвал точной даты и места проведения переговоров.

По словам Пескова, утром 30 августа российский президент позвонил Лукашенко и поздравил его с днем рождения.

Ранее об этом телефонном разговоре сообщила пресс-служба Кремля. Как следовало из пресс-релиза, президенты затронули "некоторые вопросы двустороннего сотрудничества и предстоящих контактов в различных форматах".

Александр Лукашенко Белоруссия Владимир Путин Москва Дмитрий Песков

Новости по теме

Новости

Песков сообщил о скором визите Лукашенко в Россию

Пандемия коронавируса

Ученые выяснили, что коронавирус SARS-CoV-2 мутирует раз в неделю

Ученые выяснили, что коронавирус SARS-CoV-2 мутирует раз в неделю

Киев объяснил очередной перенос встречи Зеленского и Байдена

Двое пострадали в аварии с беспилотником Tesla во Флориде

США заявили, что ракетный обстрел аэропорта Кабула не помешал его работе

Пандемия коронавируса

Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 216,4 млн человек

Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 216,4 млн человек

Аэропорт Кабула подвергся ракетному обстрелу

Аэропорт Кабула подвергся ракетному обстрелу

Что случилось этой ночью: понедельник, 30 августа

Более миллиона человек остались без света на юге США из-за урагана

Ураган "Ида" полностью обесточил Новый Орлеан

Ураган "Ида" полностью обесточил Новый Орлеан
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');