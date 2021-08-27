Палата общин проведет расследование по действиям британцев в Афганистане

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Комитет по вопросам обороны британской Палаты общин решил начать расследование по теме участия британских военных в афганском конфликте, сообщает Sky News.

Речь пойдет как в целом об операциях в Афганистане за последние 20 лет, так и о том, как была организована проводимая в августе срочная эвакуацию британских подданных из Кабула. Членов комитета также интересует, почему британская армия при выводе воинского контингента из Афганистана была вынуждена действовать не по собственному плану, а по графику, разработанному армейским командованием США.

Еще одна тема, которая интересует участников расследования – это то, почему Лондон, судя по всему, не смог предугадать, насколько быстро движение "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация ) захватит власть в Афганистане во время вывода оттуда иностранных сил.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес ранее сообщил, что страна завершит эвакуацию граждан из Афганистана в ближайшие часы. Всего, по словам Уоллеса, Великобритания эвакуировала из Афганистана около 13 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что несколько западных стран уже завершили эвакуацию своих граждан из Афганистана.