Пентагон усомнился в непричастности талибов к последним терактам

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - В Пентагоне совсем не уверены в непричастности движения "Талибан" (запрещено в России) к последним терактам у аэропорта Кабула, заявил на брифинге пресс-секретарь американского военного ведомства Джон Кирби.

По его словам, США расследуют случившееся и постараются узнать, как можно больше. Пока он отказался делать преждевременные выводы.

На вопрос, сколько боевиков "Исламского государства" (ИГ, запрещено в России) оказались на свободе в результате наступления талибов, Кирби сказал, что точных цифр не знает, но счет идет на тысячи. По плану вывода воинского контингента из Афганистана американские военные передали эти тюрьмы в ведение афганских национальных сил безопасности. После этого власть в стране перешла к талибам, которые стали выпускать людей из тюрем.

"Я не знаю точного числа, но очевидно, что их тысячи, если брать во внимание две тюрьмы, которые захватили и опустошили талибы, но я не могу дать вам точные цифры", - сказал Кирби.

В окрестностях аэропорта Кабула в четверг произошла серия взрывов. По последним данным Минздрава Афганистана, погибли 170 человек, в том числе 13 американских военных. Ответственность за теракты взяло на себя ИГ.

О высокой вероятности терактов за сутки до них предупреждали западные спецслужбы. Утром 26 августа об угрозах со стороны ИГ сообщили талибы.



После взрывов талибы заявили, что ответственность за случившееся несут и США, поскольку их военные не сумели упорядочить хаос в аэропорту и окрестностях.

Глава Центрального командования ВС США генерал Фрэнк Маккензи заявил, что США передавали талибам, контролирующим доступ к аэропорту, разведданные о подготовке ИГ к терактам, и он считает, что талибы могли предотвратить некоторые нападения.