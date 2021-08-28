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Убийца сенатора Роберта Кеннеди может выйти на свободу

Убийца сенатора Роберта Кеннеди может выйти на свободу
Роберт Ф. Кеннеди в 1968 году
Фото: Rowland Scherman/Getty Images

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Комиссия по условно-досрочному освобождению штата Калифорния поддержала соответствующее прошение убийцы американского сенатора, кандидата в президенты США Роберта Ф. Кеннеди.

Как сообщает "Би-би-си", осуждённый за убийство Серхан Серхан провел в тюрьме 53 года.

При этом решение комиссии не означает, что Серхан будет освобожден, оно лишь подтверждает, что осужденный более не представляет общественной опасности. Окончательно решить судьбу 77-летнего заключенного сможет губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом.

Это уже 16-е ходатайство Серхана об условно-досрочном освобождении, но первое, когда прокуратура не стала выдвигать своих возражений.

Как отмечает Associated Press, двое сыновей Кеннеди приветствовали решение о возможном освобождении убийцы их отца, тогда как другие дети покойного сенатора выступили против.

Роберт Ф. Кеннеди был сенатором от Нью-Йорка и братом президента Джона Ф. Кеннеди, который был убит в 1963 году.

Роберт Кеннеди боролся за право быть кандидатом в президенты от демократической партии. Летом 1968 года он выступал в отеле Лос-Анджелеса по случаю победы на калифорнийских праймериз, сразу после этого в него несколько раз выстрелил палестинец Серхан Серхан. Еще пять человек были ранены, Роберт Кеннеди скончался в больнице.

После ареста Серхан заявил, что выстрелил в кандидата из-за его поддержки Израиля. Впоследствии однако он настаивал, что не помнил момента убийства, потому как много выпил накануне.

Изначально Серхан был приговорен к смертной казни, однако в 1972 году высшая мера была временно признана неконституционной в Калифорнии, поэтому приговор был смягчен до пожизненного заключения.

США Роберт Кеннеди Калифорния

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