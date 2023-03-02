Убийце сенатора Роберта Кеннеди отказали в УДО

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Комиссия по условно-досрочному освобождению штата Калифорния отказала в УДО палестинцу Серхану Серхану, осужденному за убийство в 1968 году американского сенатора, кандидата в президенты США Роберта Ф. Кеннеди, сообщает New York Times.

В 2021 году комиссия поддержала соответствующее прошение Серхана, решив, что осужденный более не представляет общественной опасности. Однако в 2022 году губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом отклонил ходатайство Серхана об УДО.

В итоге в минувшую среду, 1 марта, комиссия на 17-м по счету слушании об УДО Серхана отказала ему в освобождении.

Убийство Роберта Кеннеди

Роберт Ф. Кеннеди был сенатором от Нью-Йорка и братом президента Джона Ф. Кеннеди, который был убит в 1963 году.

Роберт Кеннеди боролся за право быть кандидатом в президенты от демократической партии. Летом 1968 года он выступал в отеле Лос-Анджелеса по случаю победы на калифорнийских праймериз, сразу после этого в него несколько раз выстрелил Серхан. Еще пять человек были ранены, Роберт Кеннеди скончался в больнице.

После ареста Серхан заявил, что выстрелил в кандидата из-за его поддержки Израиля. Впоследствии однако он настаивал, что не помнил момента убийства, потому как много выпил накануне.

В 1969 году Серхан был приговорен к смертной казни, однако в 1972 году высшая мера была временно признана неконституционной в Калифорнии, поэтому приговор был смягчен до пожизненного заключения.