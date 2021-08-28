Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в индонезийской части Новой Гвинеи

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 5,7 зафиксирован в северной части острова Новая Гвинея на территории Индонезии в 117 км южнее города Джаяпура, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным филиала, эпицентр зафиксированного в 15:27 по Москве в субботу землетрясения находился в 60 км от границы с Папуа - Новой Гвинеей.

По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "очень сильное".