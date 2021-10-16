Три человека стали жертвами землетрясения на острове Бали

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - По меньшей мере три человека погибли в результате землетрясения магнитудой 4,8 на острове Бали в Индонезии. Об этом пишет Kyodo со ссылкой на местные власти.

Также сообщается о семерых пострадавших, которые получили серьезные ранения.

По данным метеорологического агентства из Джакарты, толчок был зафиксирован на глубине в 10 километров. Населению острова рекомендовано быть готовым к возможному повторению толчков.