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В Киеве заявили, что из Афганистана эвакуировали всех пожелавших украинцев

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что из Афганистана эвакуированы все украинцы, захотевшие покинуть эту страну.

"На сегодняшний день, мы можем сказать, что все украинские граждане, которые изъявили желание выехать из Афганистана, которые связались с МИД Украины, с нашими военными, которые были в Кабуле, (...) мы уже всех эвакуировали", - сказал он журналистам в аэропорту "Борисполь" в субботу.

В этот день в Борисполе уже приземлились два самолета с эвакуированными.

Как сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин, всего в субботу в Киев прибудут три борта с эвакуированными из Афганистана. В столицу будет доставлено около 360 человек, из них 80, по предварительным данным, - граждане Украины.

Как он рассказал журналистам в аэропорту "Борисполь", "после того, как состоятся все процедуры и проверка документов, мы сможем предоставить более точную информацию".

Эвакуация из Афганистана

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Хроника 18 июля – 28 августа 2021 годаАфганистан во власти талибов
Афганистан Украина Андрей Ермак Евгений Енин

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