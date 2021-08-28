Самолет с эвакуированными из Афганистана украинцами сел в "Борисполе"

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Самолет Министерства обороны Украины с эвакуированными из Афганистана украинцами произвел посадку в киевском аэропорту "Борисполь".

Трансляцию ведет телеканал "Украина24". Пока не сообщается о том, сколько людей удалось эвакуировать.

По данным МИД, в Афганистане эвакуации ожидали около 90 украинцев.

Украина уже вывезла более 250 своих граждан, членов их семей и иностранцев.

Ранее сообщалось, что Великобритания в субботу завершает операцию по эвакуации иностранцев и афганцев из Кабула. Кроме того, сегодня в аэропорту Рима приземлился последний эвакуационный рейс Италии из Афганистана.