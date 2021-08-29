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Многоразовая ступень Falcon 9 совершила успешную посадку в Атлантике

Многоразовая ступень Falcon 9 совершила успешную посадку в Атлантике
Посадка первой ступени ракеты Falcon 9. Архивное фото
Фото: Paul Hennessy/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Первая многоразовая ступень американской тяжелой ракеты-носителя Falcon 9, стартовавшей в воскресенье на орбиту с грузовым космическим кораблем Cargo Dragon, который летит к Международной космической станции, совершила успешную посадку на морскую платформу в Атлантике, сообщила компания-разработчик SpaceX.

23-й по счету запуск "грузовика" Cargo Dragon к МКС в рамках коммерческого контракта между НАСА и компанией SpaceX с помощью ракеты Falcon 9 был осуществлен со стартового комплекса 39A на космодроме на мысе Канаверал во Флориде в 03:14 по времени Восточного побережья США (10:14 по Москве).

Первая ступень, которая использовалась уже в четвертый раз, через 7 минут 38 секунд после старта совершила управляемую вертикальную посадку на плавучую платформу-дрон A Shortfall of Gravitas, которая находилась в Атлантике примерно в 300 км от космодрома.

МКС Falcon 9 SpaceX Cargo Dragon НАСА

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