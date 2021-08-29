К МКС стартовал американский грузовой корабль Cargo Dragon

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Грузовой космический корабль Cargo Dragon американской компании SpaceX в воскресенье стартовал к Международной космической станции, сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства.

Запуск "грузовика" был осуществлен с помощью тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX, стартовавшей в 3:14 по времени Восточного побережья США (10:14 по Москве) с пускового комплекса 39А на космодроме на мысе Канаверал в штате Флорида.

Примерно через 12 минут после старта "грузовик" отделится от второй ступени носителя и продолжит самостоятельный полет к МКС. Стыковка со станцией планируется 30 августа.

🚀 We have liftoff of the @Spacex Dragon spacecraft!



At 3:14am ET (07:14 UT), over 4,800 lbs (2,200 kgs) of @ISS_Research, food, and supplies launched from @NASA_Kennedy on its way to the @Space_Station: pic.twitter.com/m988W7j28o — NASA (@NASA) August 29, 2021

Это уже третий полет модифицированного грузового корабля Cargo Dragon 2 компании SpaceX, который способен доставлять на МКС на 20% больше груза, а также может автономно стыковаться со станцией без помощи захвата ее рукой-манипулятором.

Запуск осуществлен в рамках второго контракта между НАСА и компанией SpaceX по снабжению станции.

Первая многоразовая ступень ракеты-носителя после старта должна будет совершить управляемую вертикальную посадку на автоматическую морскую платформу A Shortfall of Gravitas в Атлантике.

Запуск стал 23-м по счету для "грузовиков" Cargo Dragon к МКС в рамках коммерческого контракта между НАСА и компанией SpaceX по снабжению станции.

"Грузовик" доставит на МКС около 3 тонн продовольствия, а также оборудования и материалов для проведения десятков научных экспериментов экипажем станции.

Cargo Dragon является единственным космическим кораблем по снабжению МКС, который также способен возвращать грузы на Землю.