Афганское информагентство заявило об убийстве талибами местного певца
Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Местный фолк-певец был убит в Афганистане, в районе Андараб, сообщает местное информагентство Asvaka News со ссылкой на экс-главу МВД Афганистана Масуда Андараби.
Сообщается, что известного музыканта Фавада Андараби убили талибы ("Талибан" запрещен в РФ). Ранее они также преследовали певцов и актеров, настаивая, что публичное исполнение музыки запрещено в исламе.
Издание Times Now напоминает, что в июле был убит афганский полицейский, известный своими юмористическими видео, которые он размещал в соцсетях.
#Breaking- Former Interior Minister, Massoud Andarabi told Asvaka News that the #Taliban has killed Fawad Andarabi, a local Andarb singer. According to Andarabi, killings by the Taliban continue across the country, especially in Andarb. #Taliban #Afghanishtan pic.twitter.com/Ayy4OtKZ07— Aśvaka - آسواکا News Agency (@AsvakaNews) August 28, 2021