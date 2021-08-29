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Афганское информагентство заявило об убийстве талибами местного певца

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Местный фолк-певец был убит в Афганистане, в районе Андараб, сообщает местное информагентство Asvaka News со ссылкой на экс-главу МВД Афганистана Масуда Андараби.

Сообщается, что известного музыканта Фавада Андараби убили талибы ("Талибан" запрещен в РФ). Ранее они также преследовали певцов и актеров, настаивая, что публичное исполнение музыки запрещено в исламе.

Издание Times Now напоминает, что в июле был убит афганский полицейский, известный своими юмористическими видео, которые он размещал в соцсетях.

Хроника 18 июля – 29 августа 2021 годаАфганистан во власти талибов
Афганистан Талибан

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