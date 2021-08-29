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Лидер талибов прибыл в Афганистан

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Лидер радикального движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) мулла Хайбатулла Ахундзада прибыл в Афганистан, сообщили в воскресенье афганские СМИ.

По имеющейся информации, в годы нахождения сил США и их союзников в Афганистане Ахундзада скрывался в соседнем Пакистане.

"Ахундзада находится в провинции Кандагар уже четыре дня и обсуждает с лидерами "Талибана" ситуацию в Афганистане и создание будущей системы управления", - сообщило издание Ariana News.

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Ахундзада является третьим после основателя движения муллы Умара и Ахтара Мансура руководителем экстремистской организации. В 2013 году Ахтар Мансур объявил о смерти муллы Умара и был назначен его преемником. Мансур был убит в 2016 году ударом с американского беспилотника, после чего Хайбатулла Ахундзада был объявлен главой талибов.

В июле-августе боевики на фоне вывода из Афганистана войск США и их союзников захватили одну за другой почти все провинции страны, войдя 15 августа в Кабул. За несколько часов до захвата ими столицы из Афганистана бежал президент Ашраф Гани. Его примеру последовали многие руководители страны.

В настоящее время лишь провинция Панджшер не контролируется радикалами. Лидер Панджшера Ахмад Масуд, сын национального героя Афганистана Ахмада Шаха Масуда, выступает за создание в стране правительства с участием представителей всех национальных меньшинств.

Лидеры захватившего Афганистан радикального движения заверяют, что ведут переговоры по созданию инклюзивного правительства в стране.

Пресс-секретарь движения Забихулла Муджахид заявил, что инклюзивное правительство будет сформировано в ближайшие дни, консультации по этому вопросу продолжаются.

Захваченный талибами Афганистан

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В Кабуле, помимо местных жителей, находятся тысячи перемещенных лиц, бежавших от талибов из других районов страныОфициальные лица движения "Талибан" заняли президентский дворец в КабулеЖители Кабула предпринимают попытки бежать из города. На границе Афганистана и Пакистана возникли очереди.Более половины сотрудников американского посольства в Афганистане покинули здание диппредставительства в Кабуле. В эвакуации задействованы по меньшей мере 78 самолетов военно-транспортной авиации США.Многие жители афганской столицы поспешили в банки, чтобы снять деньги со счетовВ столице Афганистана начали закрываться все торговые центры и магазины. Местные жители закрашивают на стенах домов изображения женщин.В иностранных посольствах в Кабуле собрались очереди на получение визыСами талибы заверяют, что не желают зла мирным жителям и не собираются мстить остающимся в Кабуле афганским военнымМногие страны экстренно эвакуируют своих граждан из Афганистана. На фото: самолеты ВВС Германии на авиабазе под Ганновером перед вылетом в Афганистан для эвакуации граждан ФРГ.Международный аэропорт Кабула имени Хамида Карзая объявил, что прекращает выполнять гражданские рейсы
В Кабуле, помимо местных жителей, находятся тысячи перемещенных лиц, бежавших от талибов из других районов страны
Хроника 18 июля – 29 августа 2021 годаАфганистан во власти талибов
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