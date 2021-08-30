Brent подорожала до $72,8 за баррель, WTI дешевеет

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Котировки нефти в понедельник меняются разнонаправленно, Brent слабо дорожает, WTI дешевеет .

В центре внимания трейдеров - последствия урагана Ида, который в воскресенье достиг побережья США, обрушившись на штат Луизиана. Ожидания сокращения добычи нефти в Мексиканском заливе из-за урагана внесли свой вклад в 10%-ный рост цен на сырьё на прошлой неделе.

Трейдеры также ждут новых сигналов относительно будущих уровней добычи от государств ОПЕК+, которые проведут очередную встречу 1 сентября.

К 8:15 по московскому времени октябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,1 (0,14%), до $72,8 за баррель. В пятницу Brent подорожала на $1,63 (2,3%), до $72,7 за баррель.

Октябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,23 (0,33%), до $68,51 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $1,32 (2%), до $68,74 за баррель.

В ожидании урагана в Мексиканском заливе была приостановлена работа мощностей, обеспечивающих добычу 1,74 млн баррелей нефти в сутки, что составляет 15% от всей нефтедобычи в США.

Последствия урагана Ида для цен на нефть будут зависеть от реального ущерба для буровых установок и нефтеперерабатывающих предприятий, отмечает основатель консалтинговой компании Vanda Insights Вандана Хари. "Если морские платформы избежали ущерба, а, они, кажется, избежали его, то премия к цене нефти, которую рынок получил за счет приостановки мощностей, обеспечивающих добычу 1,74 млн б/с, исчезнет", - сказал он Bloomberg.

Все внимание будет сфокусировано на положении нефтеперерабатывающих компаний в Луизиане, учитывая, что в этом штате сосредоточено много таких предприятий, отметил Хари.