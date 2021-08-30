Рынок акций РФ начал неделю с роста и продолжения ралли "Мечела"

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в понедельник продолжил подъем вслед за мировыми площадками, подогретыми заявлениями главы Федрезерва США о дальнейшей монетарной политике, а также на фоне подорожавшей нефти (Brent достигла $73 за баррель); индекс МосБиржи поднялся к 3930 пунктам, при этом вновь раллировали не входящие в расчет индекса акции "Мечела" на высоких оборотах.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3928,5 пункта (+1,1%), индекс РТС - 1684,7 пункта (+1,2%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 4,1%.

Доллар просел до 73,46 рубля (-0,16 рубля).

Подорожали акции "АЛРОСА" (+4,1%), "Интер РАО" (+3,4%), "НОВАТЭКа" (+3,3%), АФК "Система" (+3%), ВТБ (+2,4%), "НЛМК" (+2,2%), "Газпрома" (+1,7%), "Норникеля" (+1,5%), "Яндекса" (+1,2%), "Северстали" (+1%), "Татнефти" (+1%), "Газпром нефти" (+0,9%), Сбербанка (+0,7% и +0,9% "префы"), "Роснефти" (+0,6%), расписки Ozon (+0,6%), бумаги "Московской Биржи" (+0,5%), "Аэрофлота" (+0,3%), "ММК" (+0,3%), Polymetal (+0,3%), "Магнита" (+0,2%), UC Rusal (+0,2%), "ЛУКОЙЛа" (+0,1%), "Сургутнефтегаза" (+0,1%), "МТС" (+0,1%).

Цена газа в Европе вплотную приблизилась к $600 за тысячу кубометров, сообщила компания Ice Futures.

Выручка ПАО АФК "Система" по итогам II квартала 2021 года увеличилась на 16% год к году и составила 180 млрд рублей, говорится в финансовом отчете корпорации. Скорректированная OIBDA "Системы" в отчетном периоде показала рост на 6,7% - до 58,49 млрд рублей. Рентабельность по скорректированной OIBDA составила 32,5%. Квартальные результаты корпорации оказались лучше консенсус-прогноза "Интерфакса".

Чистая прибыль ВТБ по МСФО в июле составила 30,2 млрд рублей, совокупный финансовый результат за семь месяцев - 200,9 млрд рублей, говорится в сообщении группы. В июле прошлого года прибыль ВТБ была символической (1,1 млрд рублей) из-за возросших расходов на резервы, за семь месяцев прошлого года составила 43 млрд рублей. Банк ранее улучшил прогноз по чистой прибыли на 2021 год до 295 млрд рублей, отказавшись от диапазона в 250-270 млрд рублей.

Наблюдательный совет "АЛРОСА" (136,7 рубля) рекомендовал выплатить 8,79 рубля на акцию в виде дивидендов за первое полугодие 2021 года, сообщила компания. Отсечка по дивидендам - 19 октября.

Продолжилось ралли бумаг "Мечела": обыкновенные акции выросли до 120,0 рубля (+14,3%) - максимум с июня 2018 года; "префы" подскочили до 252,45 рубля (+14,1%) - максимум с конца 2011 года. На сделки с обыкновенными бумагами пришлось 3,411 млрд рублей, на "префы" - 4,242 млрд рублей.

Подешевели расписки TCS Group (-0,5%), ПАО "Полюс" (-0,1%), "РусГидро" (-0,1%).

Как отмечает начальник аналитического отдела ИК "Русс-инвест" Дмитрий Беденков, в минувшую пятницу зампред ФРС Кларида подчеркнул высокие темпы роста занятости и прироста рабочих мест в США, что, по его мнению, создает условия для сокращения стимулирующих мер. Тем не менее, мажорный настрой рынков был вызван заверениями Пауэлла в том, что сворачивание программы выкупа активов не является сигналом скорых решений по ставке.

Фокус внимания на этой неделе будет смещен в сторону рынка нефти. Заседание ОПЕК+ 1 сентября обещает быть более содержательным, чем можно было предполагать еще неделю назад. На фоне ухудшения статистики по новым случаям заражения COVID-19 в мире официальными лицами участников соглашения делаются неоднозначные оценки в отношении планов по наращиванию добычи в ближайшие месяцы, которые были согласованы ранее. Также на неделе важными будут данные по уровню безработицы в США и количеству новых рабочих мест, которые покажут, так ли хорошо идет восстановление занятости, как оценивают чиновники ФРС.

По словам инвестиционного стратега "ВТБ Мои Инвестиции" Станислава Клещева, индекс МосБиржи оказался вблизи нового исторического максимума. Публикация финансовых отчетов компаний за II квартал по МСФО стала катализатором переоценки российских акций. Так, например, бумаги "Сегежи" и "Мечела" входят в число лидеров роста два дня подряд после сильных отчетов. Кроме того, оптимизм инвесторов поддерживают результаты "ПИКа", "Транснефти" и АФК "Система". Пятничные заявления главы ФРС Пауэлла укрепляют "бычьи" настроения на рынках, в том числе удерживают цены на сырьевые товары вблизи максимумов года. Концентрация внимания инвесторов на акциях компаний-сырьевых экспортеров выглядит логичной - вероятно, они останутся фаворитами частных российских инвесторов в ближайшие недели.

Во вторник состоится ребалансировка индексов MSCI. Вес Ozon будет повышен на 25%, что приведет к разовому спросу со стороны индексных фондов в объеме около $50 млн. Вероятно, это поддержит котировки акций компании в ходе торгов, считает Клещев.

По словам начальника отдела глобальных исследований "Открытие Брокер" Михаила Шульгина, рынок акций РФ превысил 3900 пунктов по индексу МосБиржи на достаточно позитивном внешнем фоне - росту способствовал подъем мировых индексов и нефти. В конце прошлой недели глава ФРС Джером Пауэлл на симпозиуме в Джексон-Хоуле постарался убедить инвесторов в том, что американский регулятор не будет торопиться с ужесточением денежной политики, хотя сокращение покупки облигаций начнется до конца текущего года.

Рубль немного сдал свои позиции после довольно резкого укрепления в пятницу, рисковые валюты вели себя схожим образом. На текущей неделе рубль лишается поддержки налогового периода. Более того, к концу недели может повыситься нервозность на рынке, так как вероятные сильные данные по рынку труда в США способны спровоцировать очередную волну укрепления доллара.

Нефть немного дешевела в первой половине европейских торгов, но затем вновь перешла к росту, хотя ураган "Ида" снизил свою интенсивность. Одним из вопросов последствий урагана в Мексиканском заливе является оценка ущерба добывающей инфраструктуре. В заливе была остановлена суточная добыча почти на 1,7 млн баррелей, или более 90%. Кроме того, ураган мог нанести существенный ущерб нефтеперерабатывающим предприятиям, что способно снизить их закупки нефти в краткосрочной перспективе.

Кроме того, на текущей неделе 1 сентября состоится совещание ОПЕК+, от которого ждут подтверждения плана увеличения производства еще на 400 тыс. б/с. Впрочем, в минувшее воскресенье министр нефти Кувейта заявил, что решение может быть пересмотрено из-за очередной волны коронавируса в Азиатско-тихоокеанском регионе, которая привела к возвращению мер социальной дистанции в ряде стран.

В целом, рынки акций могут показать рост на фоне успокоительных заявлений председателя ФРС. Однако в историческом плане рынок бывает довольно слабым в сентябре, и некоторые инвесторы могут зафиксировать прибыль, отмечает Шульгин.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин, мировые рынки пытаются продолжить пятничный рост, спровоцированный выступлением главы ФРС. Несмотря на приближение занятости в США к целевому уровню регулятор намерен придерживаться "терпеливого подхода" в процессе сворачивания монетарных стимулов.

Тем не менее, все больше инвесторов предпочитает фиксировать прибыль на многолетних и исторических вершинах, которых достигли фондовые индикаторы. К тому же вскоре поступающие данные могут опровергнуть уверенность ФРС в том, что высокие темпы инфляции являются временными. Нефть выросла на новостях о сильном урагане "Ида", который обрушился на побережье Мексиканского залива.

Ближайшее сопротивление у индекса МосБиржи находится на исторической вершине 3949 пунктов, у индекса РТС - на девятилетнем максимуме 1695 пунктов. Если нефть приостановит снижение, а мировые рынки сформируют устойчивый восходящий тренд, рынок акций РФ может в ближайшие сессии проверить на прочность эти технические препятствия, полагает Бабин.

В США индексы акций в пятницу выросли на 0,7-1,2%, индикаторы S&P 500 (+0,9%) и Nasdaq (+1,2%) обновили рекордные максимумы после того, как глава Федрезерва США Пауэлл на симпозиуме в Джексон-Хоуле обозначил сдержанную позицию регулятора в отношении ужесточения монетарной политики.

Глава ФРС сказал, что ужесточение денежно-кредитной политики сейчас может быть "особенно вредной" ошибкой. Но если устойчивый рост инфляции станет серьезной проблемой, FOMC "обязательно отреагирует", добавил он.

В Азии в понедельник рынки акций также выросли (японский Nikkei 225 вырос на 0,5%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,2%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,5%), растут Европа (индексы DAX, CAC 40 прибавляют 0,1-0,2%) и Штаты (индекс S&P 500 прибавил 0,6% и превысил 4535 пунктов - новый максимум).

Заявления Пауэлла были восприняты инвесторами как сигнал о том, что мощные стимулы, введенные на пике пандемии коронавируса, будут сворачиваться медленно и постепенно.

При этом Пауэлл дал понять, что сворачивание программы выкупа активов не означает быстрого повышения базовой процентной ставки Федрезервом. Пауэлл отметил ошибки, совершенные в прошлом, когда руководители американского ЦБ преждевременно поднимали ставку, опасаясь усиления инфляции.

Для того, чтобы ФРС повысила ставку, рынку труда и потребительским ценам предстоит "пройти гораздо более жесткие тесты", заявил Пауэлл.

Сводный индекс делового и потребительского доверия в еврозоне в августе 2021 года опустился до 117,5 пункта с рекордного июльского уровня 119 пунктов, свидетельствуют данные Европейской комиссии. Аналитики в среднем ожидали снижения индекса до 117,9 пункта, сообщает Trading Economics.

На нефтяном рынке цены вечером вернулись к росту после дневной коррекции, в центре внимания трейдеров - последствия урагана "Ида", который в воскресенье достиг побережья США, обрушившись на штат Луизиана. Ожидания сокращения добычи нефти в Мексиканском заливе из-за урагана внесли свой вклад в 10%-ный рост цен на сырье на прошлой неделе.

Трейдеры также ждут новых сигналов относительно будущих уровней добычи от государств ОПЕК+, которые проведут очередную встречу 1 сентября.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 по московскому времени составила $73,0 за баррель (+0,4% и +2,3% в пятницу), октябрьская цена WTI - $68,88 за баррель (+0,2% и +2% в пятницу).

В ожидании урагана в Мексиканском заливе была приостановлена работа мощностей, обеспечивающих добычу 1,74 млн баррелей нефти в сутки, что составляет 15% от всей нефтедобычи в США. Теперь рынку предстоит оценить масштабы реального ущерба для буровых установок и нефтеперерабатывающих предприятий.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции "Объединенной вагонной компании" (+20%), "КАМАЗа" (+16,5%), ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (+1585%), ПАО "Группа Черкизово" (+8,2%).

Девелопер ПАО "Группа компаний ПИК" (+3,9%) в I полугодии 2021 года увеличил EBITDA в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 91,9 млрд рублей, следует из отчета компании. Скорректированная EBITDA, не учитывающая в том числе переоценку форвардов на 55,9 млрд рублей, выросла на 39%, до 35,9 млрд рублей. Чистая прибыль "ПИКа" за I полугодие выросла почти в 4 раза и составила 69,4 млрд рублей.

ПАО "ТГК-2" (+1,3%) в январе-июне 2021 года получило чистый убыток по МСФО в размере 327,3 млн рублей, тогда как за аналогичный период 2020 года компания заработала 1,4 млрд рублей чистой прибыли, сообщается в отчете ПАО. Выручка при этом выросла на 15,8% - до 27 млрд 135 млн рублей.

Обновили максимумы акции ПАО "Нижнекамскнефтехим" (+7,3%, до 147,3 рубля; +3,7% "префы") на корпоративных новостях. Компания в первом полугодии 2021 года увеличила чистую прибыль по МСФО в 6 раз - до 27,6 млрд рублей (против 4,6 млрд рублей годом ранее).

Международное рейтинговое агентство Moody's изменило прогноз рейтингов ПАО "Нижнекамскнефтехим" на "позитивный" со "стабильного". Корпоративный рейтинг подтвержден на уровне "B1", рейтинг вероятности дефолта - "B1-PD", сообщается в пресс-релизе агентства.

ПАО "Казаньоргсинтез" (+3,9% и +2% "префы") в первом полугодии 2021 года получило чистую прибыль по МСФО в размере 14,7 млрд рублей против 4,1 млрд рублей чистой прибыли в том же периоде прошлого года. Таким образом, показатель увеличился в 3,6 раза.

"Иркутскэнерго" (+0,9%) в I полугодии 2021 года увеличило чистую прибыль по МСФО почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, до 3,61 млрд рублей, говорится в отчетности компании. Выручка выросла на 14,2%, до 66,907 млрд рублей.

Подешевели бумаги ПАО "ТНС энерго Ярославль" (-3,5%), ПАО "Сафмар финансовые инвестиции" (-3,5%), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (-3%), ПАО "Завод им. Лихачева" (-3%), "Квадры" (-2,6%).

Скорректированная EBITDA "Европейского медицинского центра" (EMC) (-1,8%) в I полугодии увеличилась на 52% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года и составила 56,1 млн евро, следует из сообщения в telegram-канале клиники. Рентабельность по показателю составила 41,8%. Капзатраты EMC в первом полугодии сократились год к году на 37,6%, до 11,6 млн евро.

Чистая прибыль "Транснефти" (-0,8%) по МСФО во втором квартале 2021 года составила 55,2 млрд рублей, что в 3,6 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из отчета компании. Аналитики, опрошенные "Интерфаксом", ожидали этот показатель на уровне 50,8 млрд руб.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 67,35 млрд рублей (из них 19,28 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 6,12 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 3,282 млрд рублей на акции "АЛРОСА").