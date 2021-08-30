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30 лет назад: хроника последних дней СССР

На границе с Белоруссией задержали поляков, разрушавших заграждение против мигрантов

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Польские пограничники задержали на границе с Белоруссией в районе села Уснаж-Гурны 13 человек, пытавшихся разрушить пограничное заграждение, сообщается на сайте Радио Польши.

Заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Пшидач назвал попытку разрушить заграждение, установленное для защиты от наплыва мигрантов, неприемлемой ситуацией.

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"Это граница государства, и пограничная служба обязана в таких случаях реагировать. Если кто-то, руководствуясь какими угодно мотивами, пытается разрушить пограничное заграждение или перейти границу, пограничная служба должна реагировать, потому что в ее обязанности входит не только защита от внешнего проникновения, но также от пересечения границы в другую сторону", - сказал Пшидач.

Среди 13 задержанных - 12 поляков и один гражданин Нидерландов. При попытке разрушить пограничное заграждение задержан глава совета фонда "Открытый диалог" Бартош Крамек, который в июне этого года был задержан по подозрению в предоставлении ложных сведений и отмывании денег.

Несколько дней назад замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский направил в прокуратуру уведомление о статье Бартоша Крамека, опубликованной в Gazeta Wyborcza, в которой тот призывал разбирать заграждения на польско-белорусской границе.

Польша Белоруссия

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